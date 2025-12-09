La contrebasse dans tous ses états ! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Audition de la classe de contrebasse de Charlotte Testu, invité Claude Tchamitchian

Claude Tchamitchian et la classe de contrebasse de Charlotte Testu

Le mardi 09 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS