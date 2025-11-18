LA CONTREBASSE de Patrick SUSKIND Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

LA CONTREBASSE

de Patrick SUSKIND 24 et 31 décembre Théâtre du Pont Tournant Gironde

TARIF UNIQUE : 35 €

AVEC UNE COUPE DE CHAMPAGNE OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-24T20:00:00 – 2025-12-24T21:30:00

Fin : 2025-12-31T20:00:00 – 2025-12-31T21:30:00

THÉÂTRE (SOIRÉES DE RÉVEILLON )

LA CONTREBASSE

de Patrick SUSKIND

Cie du Pont Tournant

» Patrick Süskind dévoile avec ironie les dessous de la vie d’orchestre dans cette version à la mise en scène sans fausses notes. « SUD OUEST

Stéphane Alvarez, dans le rôle d’un contrebassiste en crise existentielle, nous décrit avec passion, le quotidien d’un musicien d’orchestre aux côtés de l’un des plus indispensables, mais ô combien encombrants, instruments.

L’éloge de sa fidèle compagne laisse apparaître rancœurs et frustrations. Ironiquement, la raison de vivre de ce musicien devient celle de ses déboires.

Moins connue que « Le Parfum », cette autre œuvre de Patrick Süskind, (longtemps interprétée par Jacques Villeret ), nous raconte le plongeon vers la solitude et la folie d’un contrebassiste. Instrument imposant et puissant, il est selon le musicien essentiel à tout orchestre digne de ce nom. Il nous décrit avec passion les liens qui les unissent, humanisant à l’extrême l’objet musical de son désir. Mais on découvre au fil du spectacle que derrière cette fascination absolue, se cache une haine à l’encontre de cette contrebasse, encombrante et envahissante, car bientôt l’éloge pompeux laisse affleurer les frustrations et les rancœurs du musicien et de l’homme. Peu à peu la haine d’abord refoulée de cette encombrante compagne s’exprime, se déchaîne et explose, jusqu’à la folie…

Mise en scène et jeu : Stéphane Alvarez

Assistant à la mise en scène : Sébastien Héquet

Lumière et son : Yannick Leleu

Régie technique : Victor Alvarez

Costumes : Vincent Dupeyron

Durée : 1h30

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.theatreponttournant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-contrebasse-de-patrick-suskind1 »}]

Le quotidien d’un musicien d’orchestre aux côtés de l’un des plus indispensables, mais ô combien encombrants, instruments. théâtre musique classique