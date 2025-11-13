LA CONTRECLÉ / La Tierce TnBA Bordeaux

LA CONTRECLÉ / La Tierce 13 – 15 novembre TnBA Gironde

Début : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T21:00:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T19:00:00

[ DANSE ]

Une œuvre ne meurt jamais. Quelque chose d’elle reste, se faufile en nous, qui la recevons. En retour, notre sensibilité la pétrit, la modifie, la renouvelle. La Tierce a déniché le nom de ce phénomène magique au pied d’un poème du XIe siècle, signé Guillaume d’Aquitaine : la contreclé. De ce mot, ils font toute une pièce. En scène, quatre interprètes, tour à tour danseur·euses, musicien·nes ou chanteur·euses, quêtent le mystère intemporel de chants anciens qui les émeuvent, et qu’ils et elles meuvent en réponse. Dans un joyeux cabaret fantasmé, on entend un air-concert, on voit une danse silencieuse, on ressent des sons sans âge, on éprouve la poésie occitane… Palper l’énigme, et non la percer, pour que toujours circule sa poésie. Une pièce à la croisée des temps, telle une empreinte ouverte. Vers nous.

jeu. 13 novembre – 20h

ven. 14 novembre – 20h

sam.15 novembre – 18h

60 min – à partir de 8 ans

lieu : Studio de création du tnba

COPRODUCTION LA MANUFACTURE CDCN

CRÉATION – PREMIÈRE

en coorganisation avec le tnba et l’iddac, agence culturelle du département de la Gironde

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Louison M Vendassi