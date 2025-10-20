LA CONTRÉE DES GOBS THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 14 EUR

Début : 2025-10-20 16:30:00

fin : 2025-10-22 17:15:00

2025-10-20

Grahouf et Maigrouf, en suivant une luciole, se retrouvent face à des Hunemains !

Durée 45 mn. Jeune public à partir de 5 ans.

Étonnés de tout et de rien, toujours frais et plein d'entrain, prêts à partager sans compter, nos deux Gobs chantent quelques notes de musique et la vie pleine de facéties, des histoires farfelues pleines de passions et d'émotions. Comme ils le disent si bien « on a rien sans rien mais il suffit de rien pour qu'un petit rien devienne plus que rien. »

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

Grahouf and Maigrouf, following a firefly, come face to face with Hunemains!

Running time: 45 mins. For young audiences aged 5 and up.

German :

Grahouf und Maigrouf folgen einem Glühwürmchen und stoßen dabei auf Hunemains!

Dauer: 45 Minuten. Junges Publikum ab 5 Jahren.

Italiano :

Grahouf e Maigrouf seguono una lucciola e si trovano faccia a faccia con gli Hunemain!

Durata: 45 minuti. Per un pubblico giovane a partire dai 5 anni.

Espanol :

Grahouf y Maigrouf siguen a una luciérnaga y se encuentran cara a cara con Hunemains

Duración: 45 minutos. Para niños a partir de 5 años.

