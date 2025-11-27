La Convention des Entreprises pour le Climat Ilek Toulouse
La Convention des Entreprises pour le Climat avec HEC Alumni
La CEC arrive enfin en Occitanie !
Bonne nouvelle : la Convention des Entreprises pour le Climat débarque dans notre région L’équipe organisatrice, composée d’Alumni de notre réseau, vous invite à découvrir en avant-première le parcours CEC Occitanie, qui sera lancé en janvier 2026 !
Quand ? Le 27 novembre, de 19h à 20h30 Où ? Dans les locaux d’Ilek, 18 boulevard Maréchal Leclerc, Toulouse
Le parcours CEC, c’est quoi ?
Un programme d’un an (6 sessions de 2 jours) pour aider les dirigeants à préparer la pérennité de leur entreprise face aux grands défis à venir — climatiques, géopolitiques et économiques.
50 entreprises régionales vont co-construire :
une feuille de route pour transformer leur organisation,
et un plan de coopération territoriale pour contribuer à la transition du territoire.
Témoignage inspirant : venez échanger avec Rémy Companyo, co-fondateur d’Ilek, qui a déjà vécu l’expérience CEC et partagera ses apprentissages.
Participation gratuite Inscription via le site HEC Alumni — ci-dessous
Ilek 18 boulevard Maréchal Leclerc 31000 TOULOUSE Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne