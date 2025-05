« La Cool et Verte » – Allègre, 25 mai 2025 07:00, Allègre.

Haute-Loire

« La Cool et Verte » Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Une course ! ou plutôt des courses (randonnée pédestre, randonnée équestre, canicross, trail off, bike & run, VTT, cyclisme sur route). Mais des courses un peu particulières sans chronométrage ni classement, de la détente pure.

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 12 57 10 info@lacooletverte.com

English :

A race! Or rather a range of races (hiking, horse riding, canicross, trail off, bike & run, mountain biking, road cycling). But these races are a bit special: no timing, no rankings, just pure relaxation.

German :

Ein Rennen! Oder eher Rennen (Wandern, Reiten, Canicross, Trail Off, Bike & Run, Mountainbike, Straßenradfahren). Aber Rennen der etwas anderen Art: ohne Zeitmessung oder Rangliste, Entspannung pur.

Italiano :

Una gara, o meglio una serie di gare (escursionismo, equitazione, canicross, trail off, bike & run, mountain bike, ciclismo su strada). Ma queste gare sono un po’ speciali: non sono cronometrate o classificate, sono puro relax.

Espanol :

Una carrera, o más bien una serie de carreras (senderismo, equitación, canicross, trail off, bike & run, bicicleta de montaña, ciclismo de carretera). Pero estas carreras son un poco especiales: no son cronometradas ni clasificadas, son pura relajación.

L’événement « La Cool et Verte » Allègre a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay