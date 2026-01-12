La coopération à la maison: impliquer les enfants dans les petites responsabilités. Soustons

La coopération à la maison: impliquer les enfants dans les petites responsabilités.

Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café.

Temps d’échanges entre parents animé par Aline.

Temps d’échanges entre parents animé par Aline. .

Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : La coopération à la maison: impliquer les enfants dans les petites responsabilités.

Come and share your experiences and questions over coffee.

A time for parents to chat, led by Aline.

