La coopération à la maison: impliquer les enfants dans les petites responsabilités. Soustons lundi 26 janvier 2026.
La coopération à la maison: impliquer les enfants dans les petites responsabilités.
Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café.
Temps d’échanges entre parents animé par Aline.
Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : La coopération à la maison: impliquer les enfants dans les petites responsabilités.
Come and share your experiences and questions over coffee.
A time for parents to chat, led by Aline.
