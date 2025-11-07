La coopérative des savoirs propose Approche de la numérologie Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

La coopérative des savoirs propose Approche de la numérologie

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-07 17:00:00

2025-11-07

La numérologie est une croyance qui explore la signification symbolique et spirituelle des nombres. Anne vous propose une exploration à partir de votre prénom, nom, date de naissance traduits en nombres (une douzaine de combinaisons numériques). Selon ce point de vue, les résultats de ces calculs vous donneront un éclairage sur votre manière d’être et de fonctionner (traits de caractère, personnalité, influences intérieures et extérieures). Basé sur cette doctrine, vous aurez des indications sur votre chemin de vie à différentes époques, qui vous apporteront de la clarté ou de la compréhension, du sens sur vos aspirations, vos potentiels sans oublier les défis sur le chemin… cet atelier permettra de dérouler votre fil conducteur . Il est prévu au milieu de la journée un déjeuner partagé dans la convivialité Limité à 6 personnes Gratuit Inscription obligatoire sur reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

La coopérative des savoirs propose Approche de la numérologie

