La coopérative des savoirs propose Atelier créatif Apprendre à faire du Quilling Niveau 2 Donnée à l’inscription Armes

La coopérative des savoirs propose Atelier créatif Apprendre à faire du Quilling Niveau 2

Donnée à l’inscription Chez Clarisse Armes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Qu’est ce que c’est que le Quilling ? Le Quilling est aussi appelé Paperolles en français mais ce mot est assez peu utilisé. Il s’agit de l’art d’enrouler de fines bandelettes de papier, de les sculpter, de leur donner des formes, de les coller entre elles afin d’obtenir des véritables œuvres d’art. Après le succès de l’atelier 1, Clarisse accueille chez elle pour découvrir cet art et pratiquer ensemble sur d’autres formes plus complexes. Inscription sur reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org 3 personnes maximum Gratuit .

Donnée à l’inscription Chez Clarisse Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 42 37 04 reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La coopérative des savoirs propose Atelier créatif Apprendre à faire du Quilling Niveau 2

L’événement La coopérative des savoirs propose Atelier créatif Apprendre à faire du Quilling Niveau 2 Armes a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Clamecy Haut Nivernais