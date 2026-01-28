La coopérative des savoirs propose Atelier créatif Apprendre à faire du Quilling Niveau 2 Donnée à l’inscription Armes
Donnée à l’inscription Chez Clarisse Armes Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-18 18:00:00
fin : 2026-03-18 20:00:00
2026-03-18
Qu’est ce que c’est que le Quilling ? Le Quilling est aussi appelé Paperolles en français mais ce mot est assez peu utilisé. Il s’agit de l’art d’enrouler de fines bandelettes de papier, de les sculpter, de leur donner des formes, de les coller entre elles afin d’obtenir des véritables œuvres d’art. Après le succès de l’atelier 1, Clarisse accueille chez elle pour découvrir cet art et pratiquer ensemble sur d’autres formes plus complexes. Inscription sur reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org 3 personnes maximum Gratuit .
Donnée à l’inscription Chez Clarisse Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 42 37 04 reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
