La Coopérative des Savoirs propose Atelier Dentelle aux Fuseaux Bibliothèque de Varzy Varzy

Atelier participatif de 2h pour découvrir ce qui se cache derrière l’intelligence artificielle. Pauline vous propose d’explorer ce que signifie boîte noire ; pourquoi les systèmes d’IA paraissent parfois mystérieux et comment mieux en comprendre les logiques. Cet atelier s’adresse à toutes et à tous, sans prérequis techniques. A travers des exemples concrets, des échanges et des exercices simples, il permettra de

– comprendre ce qu’est (et ce que n’est pas) une intelligence artificielle

– identifier les enjeux liés à la transparence et à la confiance dans ces outils

– réfléchir collectivement aux usages de l’IA dans notre quotidien et à leurs limites

Le début d’atelier nécessite quelques smartphones et/ou ordinateurs, qu’on utilisera par groupe de 2 ou 3. Emmenez votre appareil si vous en avez un ! Evènement gratuit Inscriptions obligatoires reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .

