La Coopérative des Savoirs propose Conversation en allemand

Clamecy 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14 19:30:00

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-28

Parlons allemand ensemble ! Venez discuter avec des personnes qui ont cette langue maternelle et d’autres qui souhaitent l’apprendre… Ouvert à tous les curieux ou amoureux de cette langue & tous les niveaux sont acceptés (bienvenue aux débutants). Les ateliers seront animés de manière tournante par ceux qui veulent au sein du groupe, parmi les apprenants. Inscription obligatoire par mail à reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .

Clamecy 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

