Clamecy 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre
Début : 2026-01-14 18:00:00
fin : 2026-01-14 19:30:00
2026-01-14 2026-01-28
Parlons allemand ensemble ! Venez discuter avec des personnes qui ont cette langue maternelle et d’autres qui souhaitent l’apprendre… Ouvert à tous les curieux ou amoureux de cette langue & tous les niveaux sont acceptés (bienvenue aux débutants). Les ateliers seront animés de manière tournante par ceux qui veulent au sein du groupe, parmi les apprenants. Inscription obligatoire par mail à reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .
Clamecy 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
