La coopérative des savoirs propose Initiation aux danses Jerusalema et Country Salle des fêtes Armes

La coopérative des savoirs propose Initiation aux danses Jerusalema et Country

Salle des fêtes Rue Claude Tillier Armes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez faire vibrer le plancher de la salle des fêtes d’Armes au son des danses Jerusalema et Country, deux danses que nous apprendront Clarisse et Christine. La danse Jerusalema est née en Afrique du Sud et est devenue très populaire dans le monde entier à partir de 2020 grâce à la chanson Jerusalema de Master KG. C’est une danse collective, souvent exécutée en groupe et de manière synchronisée. Les mouvements sont fluides, rythmés et joyeux, avec beaucoup de pas glissés, de déplacements latéraux et de légers balancements du corps. Elle transmet une énergie positive, un esprit de partage, de solidarité et de célébration, ce qui explique pourquoi elle a été dansée par des personnes de tous âges, dans les écoles, hôpitaux et espaces publics.

La danse country vient des Etats Unis et est liée à la musique country et western. Les pas sont généralement répétitifs et structurés, avec des mouvements de pieds bien marqués comme les talons, les pointes, les pas croisés et parfois des tours. Cette danse met en valeur la coordination, le rythme et la convivialité. Inscription sur reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org 07 69 42 37 04 Gratuit Pas de tenue particulière à avoir .

Salle des fêtes Rue Claude Tillier Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 42 37 04 reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

