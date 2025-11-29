La Coquille Saint-Jacques en Fête Grandcamp-Maisy
La Coquille Saint-Jacques en Fête Grandcamp-Maisy samedi 29 novembre 2025.
La Coquille Saint-Jacques en Fête
Le port Grandcamp-Maisy Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, pendant deux jours sur le port de Grandcamp-Maisy vente de Coquilles Saint Jacques, de poissons et crustacés, concerts et animations gratuites.
Ne manquez pas la vente de coquilles Saint Jacques, de poissons et crustacés par les pêcheurs (criée et halle aux poissons)
Animations gratuites sur les 2 jours, toute la journée
Marché du terroir, dégustation de coquilles Saint-Jacques, concerts, promenade en mer avec le Flipper II, visite de chalutiers, animations enfant le samedi…
Dégustations de coquilles cuisinées , Groupes de chants marins, menus coquilles ( restauration ) proposés dans tous les restaurants et sous le chapiteau de la criée.
Venez nombreux ! .
Le port Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 64 34 marosoux@gmail.com
English :
A not-to-be-missed two-day event on the Grandcamp-Maisy harbor: scallop, fish and shellfish sales, concerts and free entertainment.
German : La Coquille Saint-Jacques en Fête
Das ist ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, zwei Tage lang im Hafen von Grandcamp-Maisy: Verkauf von Jakobsmuscheln, Fisch und Schalentieren, Konzerte und kostenlose Unterhaltung.
Italiano :
È un evento imperdibile di due giorni nel porto di Grandcamp-Maisy, con vendita di capesante, pesce e molluschi, concerti e intrattenimento gratuito.
Espanol :
Es una cita ineludible de dos días en el puerto de Grandcamp-Maisy, con venta de vieiras, pescado y marisco, conciertos y espectáculos gratuitos.
