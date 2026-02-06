La Coquille Saint-Jacques, star locale ! Rue du Port Erquy

La Coquille Saint-Jacques, star locale !

Rue du Port Devant la grille d’entrée de la Criée Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

En ce jour de débarque, une présentation de la pêche à la coquille Saint-Jacques vous permettra de comprendre une activité économique majeure pour le territoire. Horaires communiqués lors de la réservation.

A partir de 10 ans, prendre des vêtements chauds. Réservation obligatoire .

Rue du Port Devant la grille d’entrée de la Criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

English :

