La Coquille Saint-Jacques, star locale ! Rue du Port Erquy

En ce jour de débarque, une présentation de la pêche à la coquille Saint-Jacques vous permettra de comprendre une activité économique majeure pour le territoire. Horaires communiqués lors de la réservation.
A partir de 10 ans, prendre des vêtements chauds. Réservation obligatoire .
Rue du Port Devant la grille d’entrée de la Criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
English :
