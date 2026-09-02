Informations pratiques

Beauvais

La corde brahmsienne

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Trois sonates, un seul compositeur, deux musiciens complices. Le violoniste de renom Renaud Capuçon, accompagné par le pianiste d’exception Guillaume Bellom, propose une immersion dans l’univers intime de Brahms, le temps d’un programme rare qui réunit trois sonates pour violon et piano. Mélancolie ardente, tendresse contenue, élan lyrique : autant de visages d’un Brahms au plus près de l’âme.

Trois sonates, un seul compositeur, deux musiciens complices. Le violoniste de renom Renaud Capuçon, accompagné par le pianiste d’exception Guillaume Bellom, propose une immersion dans l’univers intime de Brahms, le temps d’un programme rare qui réunit trois sonates pour violon et piano. Mélancolie ardente, tendresse contenue, élan lyrique : autant de visages d’un Brahms au plus près de l’âme. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

Three sonatas, one composer, two musicians in perfect harmony. Renowned violinist Renaud Capuçon, accompanied by the exceptional pianist Guillaume Bellom, invites you to immerse yourself in the intimate world of Brahms through a rare program featuring three sonatas for violin and piano. Passionate melancholy, restrained tenderness, lyrical élan: these are the many facets of a Brahms that are closest to his very soul.

L’événement La corde brahmsienne Beauvais a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis