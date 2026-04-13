LA CORDE & LE SOUFFLE EN MOUVEMENT, Auditorium de Rousson, Rousson

LA CORDE & LE SOUFFLE EN MOUVEMENT 17 et 18 avril Auditorium de Rousson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Un projet artistique d’envergure, en collaboration avec Francis Kleynjans, compositeur et guitariste de renom, figure incontournable du répertoire pour guitare classique. Au cœur de ce projet : la commande d’un concerto inédit pour ensemble de guitares, orchestre à cordes, vents, cuivres et danse.

Ce travail fédérateur donnera lieu à un parcours pédagogique complet rencontre avec et master-class animées par le compositeur, représentation scolaire au collège Diderot et édition de la partition.

Le concert de création s’ouvrira sur une première partie en musique de chambre où les élèves guitaristes interpréteront des oeuvres de Francis Kleynjans.

Un projet transversal, innovant et tourné vers la scène, au service de la création et de l’expression collective.

Classes de : Bernadeta Midzialek, Isabelle Jaussaud, guitare classique – Christophe Castel, trombone et tuba – Éric Gayraud, hautbois – Claire Gazelle, trompette – Séverine Joly, Vanessa Lefebvre, violon – Adelaïde Motte, danse contemporaine – Nicolas Muňoz, violoncelle – Aurélien Nuňez, alto – Séverine Pantel, harpe – Jean-Marc Pongy, Saxophone – Françoise Favier – Valérie Pouliquen, flûte – Elie Renneteau, contrebasse – François Rouveyrol, clarinette

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 92 20 00 »}]

2 concerts pour une création de Francis Kleynjans où la musique prend corps FRANCIS KLEYNJANS concert