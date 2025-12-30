LA CORDE THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Paris

LA CORDE Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

LA CORDENouvelle création pour la rentrée 2025 ! “La Corde”, un thriller policier haletant en 3 actes, adapté de la pièce “Rope” de Patrick Hamilton et rendu mythique par le maître du suspense, Alfred Hitchcock. Dans cette nouvelle version modernisée, les spectateurs seront immergés dans un huis clos machiavélique et comique, entre jeu et manipulation. Qui vaincra entre la morale et le pouvoir ? Venez le découvrir à partir du 24 septembre 2025, sur la scène du Studio Marigny.Louis et Gabriel, jeunes intellectuels arrogants, commettent un meurtre par pur défi, convaincus de leur supériorité. Leur victime ? Un camarade dont le cadavre repose sous les yeux de leurs invités, dissimulé dans un coffre en plein milieu du salon. Mais alors que la soirée bat son plein, entre conversations mondaines et piques acérées, Emile Cadell, leur ancien professeur, commence à douter… Tension insoutenable, jeu de manipulation et répliques mordantes s’entrelacent dans ce huis clos où l’ironie flirte avec le macabre. Car derrière les rires et les verres qui s’entrechoquent, chaque mot pourrait bien trahir l’impensable… Une pièce à couper le souffle ! D’après la pièce de théâtre “Rope” de Patrick HamiltonAdaptation : Lilou Fogli et Julien Lambroschini Mise en scène : Guy-Pierre CouleauAvec Myriam Boyer, Lucie Boujenah, Audran Cattin, Grégori Derangère, Martin Karmann et Thomas Ribière.Assistante mise en scène : Anne Poirier-Busson Scénographie / Costumes : Delphine BrouardCréation lumières : Laurent Schneegans Musique : David ParientiDurée : 1h40

THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Carré Marigny 75008 Paris 75