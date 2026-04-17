La corniche sans voitures La Corniche Concarneau

Concarneau

La corniche sans voitures

La Corniche Boulevard Katherine Willie Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Afin de profiter de l’espace de la Corniche et de pratiquer des activités en toute sécurité, place aux piétons, vélos, poussettes et trottinettes…. .

La Corniche Boulevard Katherine Willie Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

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English :

L’événement La corniche sans voitures Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA