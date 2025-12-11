La Corniche vue de la mer Explore Ocean Hendaye

La Corniche vue de la mer

Explore Ocean Avenue des Mimosas Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Avec EXPLORE OCEAN, l’aventure commence au port d’Hendaye …

Embarquez sur le catamaran d’expédition Atalaya avec notre nos chargés de mission du CPIE Littoral basque, à la découverte de la Corniche basque vue de la mer.

Atalaya est un catamaran de 17 mètres de long et 7 mètres de large, pour une alliance parfaite entre le plaisir de la navigation à la voile, le confort et la sécurité.

Au cours de cette expédition d’une durée de 2 heures, découvrez en famille ou entre amis tous les secrets de la Corniche Basque.

L’érosion du littoral est un sujet préoccupant. Le trait de côte recule inexorablement, le sentier du littoral entre Ciboure et Hendaye est interdit aux piétons.

Admirez les falaises de flysch des contreforts des Pyrénées et le bleu de l’Océan Atlantique. .

Explore Ocean Avenue des Mimosas Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

English : La Corniche vue de la mer

L’événement La Corniche vue de la mer Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce