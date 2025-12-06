La corrida Course nocturne Ancenis-Saint-Géréon
La corrida Course nocturne Ancenis-Saint-Géréon samedi 6 décembre 2025.
La corrida Course nocturne
Cour du château Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
L’Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) organise, en partenariat avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, sa 6e édition de la corrida. Il s’agit d’une course nocturne sur un parcours 100 % urbain.
Au choix 11 km ou 5,5 km (1 tour ou 2 tours)
Des animations musicales jalonnent le parcours dans une ambiance festive où les déguisements sont bienvenus.
Au programme
Ambiance assurée et moments conviviaux et sportifs
Course nocturne sur un parcours 100 % urbain
Des animations musicales tout au long du parcours
Une ambiance festive où les déguisements seront bienvenus (récompenses pour les meilleurs)
Vin chaud chocolat chaud et boissons à l’arrivée
Une partie des inscriptions reversée au Téléthon
Places limitées à 650 coureurs (sur l’ensemble des courses Inscriptions en ligne uniquement Pas d’inscription sur place .
Cour du château Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
The Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA), in partnership with the town of Ancenis-Saint-Géréon, is organizing its 6th Corrida. This is a night-time race on a 100% urban course.
German :
Der Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Ancenis-Saint-Géréon seine sechste Ausgabe der Corrida. Es handelt sich um einen nächtlichen Lauf auf einer 100 % städtischen Strecke.
Italiano :
L’Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA), in collaborazione con la città di Ancenis-Saint-Géréon, organizza la sua 6a Corrida. Si tratta di una corsa notturna su un percorso 100% urbano.
Espanol :
El Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA), en colaboración con la ciudad de Ancenis-Saint-Géréon, organiza su 6ª Corrida. Se trata de una carrera nocturna sobre un recorrido 100% urbano.
