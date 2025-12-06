La corrida Course nocturne Ancenis-Saint-Géréon

La corrida Course nocturne Ancenis-Saint-Géréon samedi 6 décembre 2025.

La corrida Course nocturne

Cour du château Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : 2025-12-06 18:30:00

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) organise, en partenariat avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, sa 6e édition de la corrida. Il s’agit d’une course nocturne sur un parcours 100 % urbain.

Au choix 11 km ou 5,5 km (1 tour ou 2 tours)

Des animations musicales jalonnent le parcours dans une ambiance festive où les déguisements sont bienvenus.

Au programme

Ambiance assurée et moments conviviaux et sportifs

Course nocturne sur un parcours 100 % urbain

Des animations musicales tout au long du parcours

Une ambiance festive où les déguisements seront bienvenus (récompenses pour les meilleurs)

Vin chaud chocolat chaud et boissons à l’arrivée

Une partie des inscriptions reversée au Téléthon

Places limitées à 650 coureurs (sur l’ensemble des courses Inscriptions en ligne uniquement Pas d’inscription sur place .

Cour du château Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

The Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA), in partnership with the town of Ancenis-Saint-Géréon, is organizing its 6th Corrida. This is a night-time race on a 100% urban course.

German :

Der Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Ancenis-Saint-Géréon seine sechste Ausgabe der Corrida. Es handelt sich um einen nächtlichen Lauf auf einer 100 % städtischen Strecke.

Italiano :

L’Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA), in collaborazione con la città di Ancenis-Saint-Géréon, organizza la sua 6a Corrida. Si tratta di una corsa notturna su un percorso 100% urbano.

Espanol :

El Athletic Club du Pays d’Ancenis (ACPA), en colaboración con la ciudad de Ancenis-Saint-Géréon, organiza su 6ª Corrida. Se trata de una carrera nocturna sobre un recorrido 100% urbano.

