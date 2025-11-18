La Corrida de La Beaujoire 2025 Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau Nantes

La Corrida de La Beaujoire 2025 Samedi 27 décembre, 12h00 Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau Loire-Atlantique

2 courses payantes (adultes) et 2 courses gratuites destinées aux enfants.

Début : 2025-12-27T12:00:00 – 2025-12-27T18:30:00

Fin : 2025-12-27T12:00:00 – 2025-12-27T18:30:00

Cette année, pour sa 41e édition, la Corrida de la Beaujoire, organisée le samedi 27 décembre 2025, sera la dernière course « hors stade » de l’année.

Avec ses épreuves enfants et adultes, la Corrida propose des courses mixtes, ouvertes à tous, dès 8 ans.

La Corrida permet aux sportifs de se tester sur un peu plus de 9 km d’un tracé qui emprunte les chemins nature, l’esplanade aux abords du stade de la Beaujoire et surtout les marches de ses tribunes.

En effet, la Corrida est la seule course nationale à proposer, depuis 2013, un parcours à l’intérieur d’un stade de Football. Le FC Nantes nous accompagne en permettant aux coureurs de courir dans les allées et marches du stade de la Beaujoire.

Course populaire ! En 2024, ce sont près de 1200 coureurs qui ont participé aux épreuves proposées.

La Corrida est aussi une course solidaire : pour chaque dossard, l’ALPAC reverse une contribution à une association.

Le déguisement est fortement conseillé, cela donne un aspect festif à notre manifestation.

Images de la 40e édition de la Corrida de La Beaujoire, 2024