La Corrida de La Beaujoire 2025 Stade de la Beaujoire Nantes

La Corrida de La Beaujoire 2025 Stade de la Beaujoire Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 –

Gratuit : non 2 courses payantes (adultes) et 2 courses gratuites destinées aux enfants. – Course principale Corrida de la Beaujoire : 15 €.- Challenge Jean JAHAN en duo : 20 € par équipe de 2. En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Cette année, pour sa 41e édition, la Corrida de la Beaujoire, organisée le samedi 27 décembre 2025, sera la dernière course « hors stade » de l’année.Avec ses épreuves enfants et adultes, la Corrida propose des courses mixtes, ouvertes à tous, dès 8 ans.La Corrida permet aux sportifs de se tester sur un peu plus de 9 km d’un tracé qui emprunte les chemins nature, l’esplanade aux abords du stade de la Beaujoire et surtout les marches de ses tribunes.En effet, la Corrida est la seule course nationale à proposer, depuis 2013, un parcours à l’intérieur d’un stade de Football. Le FC Nantes nous accompagne en permettant aux coureurs de courir dans les allées et marches du stade de la Beaujoire.Course populaire ! En 2024, ce sont près de 1200 coureurs qui ont participé aux épreuves proposées.La Corrida est aussi une course solidaire : pour chaque dossard, l’ALPAC reverse une contribution à une association.Le déguisement est fortement conseillé, cela donne un aspect festif à notre manifestation.

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

https://www.timepulse.fr/