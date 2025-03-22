La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence
La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence samedi 27 décembre 2025.
La corrida de Saint-Paul de Vence
Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Huitième édition de la Corrida de Saint-Paul de Vence, épreuve pédestre de 8,5 km autour des remparts.
Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 43 20 corridadesaintpaul@gmail.com
English :
Eighth edition of the Corrida de Saint-Paul de Vence, an 8.5 km race around the ramparts.
German :
Achte Ausgabe der Corrida de Saint-Paul de Vence, ein 8,5 km langer Fußmarsch um die Stadtmauern.
Italiano :
Ottava edizione della Corrida de Saint-Paul de Vence, una corsa di 8,5 km intorno ai bastioni.
Espanol :
Octava edición de la Corrida de Saint-Paul de Vence, carrera de 8,5 km alrededor de las murallas.
L’événement La corrida de Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence