La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

La corrida de Saint-Paul de Vence

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Huitième édition de la Corrida de Saint-Paul de Vence, épreuve pédestre de 8,5 km autour des remparts.

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 43 20 corridadesaintpaul@gmail.com

English :

Eighth edition of the Corrida de Saint-Paul de Vence, an 8.5 km race around the ramparts.

German :

Achte Ausgabe der Corrida de Saint-Paul de Vence, ein 8,5 km langer Fußmarsch um die Stadtmauern.

Italiano :

Ottava edizione della Corrida de Saint-Paul de Vence, una corsa di 8,5 km intorno ai bastioni.

Espanol :

Octava edición de la Corrida de Saint-Paul de Vence, carrera de 8,5 km alrededor de las murallas.

