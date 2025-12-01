La Corrida des Pères Noël 8 ème édition Stade municipal Fontenay-le-Comte
La Corrida des Pères Noël 8 ème édition Stade municipal Fontenay-le-Comte dimanche 21 décembre 2025.
La Corrida des Pères Noël 8 ème édition
Stade municipal 5 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2025-12-21 09:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Déguisez-vous aux couleurs de Noël
Départ au stade municipal
– A partir de 9h30: Courses des lutins
800m 1 300m 1 900m
– 10h: marche de 5km
– 10h30: courses de 5 et 10km
Un lot sera offert au 3 meilleurs déguisements
Inscriptions sur nikrome.com
Aucune inscription sur place .
Stade municipal 5 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire corridasaf@gmail.com
English :
Dress up for Christmas
German :
Verkleiden Sie sich in den Farben von Weihnachten
Italiano :
Vestirsi con i colori del Natale
Espanol :
Vístete con los colores de la Navidad
