La Corrida des Pères Noël 8 ème édition Stade municipal Fontenay-le-Comte

La Corrida des Pères Noël 8 ème édition

Stade municipal 5 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Déguisez-vous aux couleurs de Noël

Départ au stade municipal

– A partir de 9h30: Courses des lutins

800m 1 300m 1 900m

– 10h: marche de 5km

– 10h30: courses de 5 et 10km

Un lot sera offert au 3 meilleurs déguisements

Inscriptions sur nikrome.com

Aucune inscription sur place .

Stade municipal 5 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire corridasaf@gmail.com

English :

Dress up for Christmas

German :

Verkleiden Sie sich in den Farben von Weihnachten

Italiano :

Vestirsi con i colori del Natale

Espanol :

Vístete con los colores de la Navidad

