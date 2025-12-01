La Corrida Dinannaise Dinan

La Corrida Dinannaise est une épreuve de course à pieds d’environ 10km à empruntant les rues pavées de Dinan en nocturne sous les illuminations des fêtes de fin d’années.

Venez déguisés et affrontez les pavés dinannais dans une ambiance festive et conviviale.

Le départ sera donné de la rue Waldeck Rousseau

Une lampe frontale est conseillée pour participer à la course. .

Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

