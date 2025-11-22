La Corrida du Puy-en-Velay 8ème édition Le Puy-en-Velay

La Corrida du Puy-en-Velay 8ème édition Le Puy-en-Velay samedi 22 novembre 2025.

La Corrida du Puy-en-Velay 8ème édition

place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

La Corrida du Puy est une grande fête animée du running avec des courses enfants, la course corrida et la Course à l’Américaine, suivi d’un repas et une soirée avec DJ et show de lumières.

place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 48 13 44 contact@chronopuces.fr

English :

The Corrida du Puy is a lively running festival with children’s races, the Corrida and the Course à l’Américaine, followed by a meal and an evening with DJ and light show.

German :

Der Corrida du Puy ist ein großes, lebendiges Lauffest mit Kinderrennen, dem Corrida-Rennen und dem Course à l’Américaine, gefolgt von einem Essen und einer Party mit DJ und Lichtshow.

Italiano :

La Corrida du Puy è un vivace festival podistico con gare per bambini, la Corrida e la Course à l’Américaine, seguito da un pasto e da una serata con DJ e spettacolo di luci.

Espanol :

La Corrida du Puy es una animada fiesta del running con carreras infantiles, la Corrida y la Course à l’Américaine, seguidas de una comida y una velada con DJ y espectáculo de luces.

L’événement La Corrida du Puy-en-Velay 8ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay