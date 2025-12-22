La Côte Bleue en bateau, Traverse Lucien Toulmond Martigues

La Côte Bleue en bateau

Dimanche 19 avril 2026 de 14h à 17h.

Jeudi 14 mai 2026 de 14h à 17h.

Dimanche 21 juin 2026 de 14h à 17h.

Du 07/07 au 25/08/2026 le mardi de 9h30 à 12h30.

Dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 12h30. Traverse Lucien Toulmond La Pointe San Christ de l’Île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

2026-04-19 2026-05-14 2026-06-21 2026-07-07 2026-09-13

Embarquez pour une aventure inoubliable le long de la Côte Bleue lors de notre excursion en bateau. Plongez dans la splendeur naturelle des calanques de la région, au départ du centre de Martigues.Familles

Cette excursion commentée vous offre une opportunité unique de découvrir les joyaux cachés de la côte méditerranéenne.



Au fil de cette balade pittoresque, laissez-vous émerveiller par la majesté du chenal de Caronte, puis profitez de la vue des plages idylliques de Carro, du Verdon et de Sainte-Croix. Explorez les recoins secrets des calanques de La Tuilière et des Eaux Salées, où la nature dévoile toute sa grandeur. Admirez le charme authentique de la Madrague de Gignac et de La Redonne, des havres de paix préservés.



Chaque virage révèle une nouvelle merveille des calanques enchanteresses comme celles des Figuières et de Mejean vous invitent à l’évasion, tandis que la calanque et l’île d’Erevine vous transportent dans un monde de tranquillité préservée. Enfin, laissez-vous captiver par la splendeur de Niolon, un village de pêcheurs pittoresque où le temps semble s’être arrêté.



Lors de cette excursion, l’expérience de la navigation en bateau se mêle à la contemplation des paysages époustouflants de la Côte Bleue. Imprégnez-vous de la magie de la Méditerranée et créez des souvenirs impérissables lors de cette escapade maritime inoubliable. .

Traverse Lucien Toulmond La Pointe San Christ de l’Île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Embark on an unforgettable adventure along the Blue Coast on our boat excursion. Immerse yourself in the natural splendor of the region’s coves, departing from the center of Martigues.

