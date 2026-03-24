La côte de l’Estrée racontée par les collégiens Se garer en haut de la côte, le long de la forêt Muzy

La côte de l’Estrée racontée par les collégiens

Se garer en haut de la côte, le long de la forêt Espace naturel sensible des côtes de l’estrée, Route de Dreux Muzy Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir ce coteau calcaire plein de surprises. Sur ces pelouses riches en biodiversité, les collégiens ont étudié la faune et la flore locale. Lors de ce temps convivial, ils vous proposent de vous présenter leurs trouvailles. Venez partager un moment convivial avec les élèves ! .

Se garer en haut de la côte, le long de la forêt Espace naturel sensible des côtes de l’estrée, Route de Dreux Muzy 27650 Eure Normandie +33 2 35 65 47 10 m.auckbur@cen-normandie.fr

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English : La côte de l’Estrée racontée par les collégiens

L’événement La côte de l’Estrée racontée par les collégiens Muzy a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure