La coulée

Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Cie La Friche Julien Ladenburger

CIRQUE PLASTIQUE, JONGLAGE

Dans ce spectacle, le décor et les accessoires tout en cire fondent, cassent et se désagrègent entre les mains de l’artiste, et le paysage scénique prend soudainement un aspect lunaire. Les objets que nous connaissons ne répondent pas de manière habituelle, donnant lieu à une complication jonglée, comme une invitation à un moment de bug partagé.

Ce jeune circassien est à la fois un artisan produisant un objet par la matière un artiste s’affranchissant de la technique: il manipule un espace qu’il construit mais qu’il ne contrôle pas.

À partir de 6 ans.

Atelier du spectacle avec Libre cours en parallèle de la représentation pour les 4-9 ans. Gratuit sur inscription.

+ d’infos sur snaubusson.com .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

