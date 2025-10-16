La Coulée La Mégisserie Saint-Junien

La Mégisserie à Saint-Junien vous donne rendez-vous dans l’Amphithéâtre.

Avec la compagnie COMPAGNIE LA FRICHE.

CRÉATION CIRQUE DÈS 10 ANS

Le jongleur Julien Ladenburger développe un cirque plastique mêlant acrobatie et objets artisanaux. Dans La Coulée, il évolue dans un univers instable où la matière change d’état, perturbant gestes et repères. Face à cet environnement glissant, rigide ou imprévisible, il joue avec l’absurde et interroge notre capacité à traverser un monde en constante transformation.

Ce spectacle aussi beau que surprenant est à découvrir sans plus attendre avant son incroyable tournée française dans les grands lieux de cirque !

Durée 50 min

Bar ouvert 1h avant le début du spectacle

Garderie artistique durant le spectacle .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

