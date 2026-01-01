LA COULEUR À FLEUR DE PEAU Rue Amiral Ribeil Perpignan
Rue Amiral Ribeil Chapelle de la Funerària Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-30 11:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
A la Chapelle de la Funerària, l’exposition invite à une immersion sensible dans la couleur, entre vibration du corps et souffle de l’âme.
Rue Amiral Ribeil Chapelle de la Funerària Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
English :
At the Chapelle de la Funerària, the exhibition invites visitors to immerse themselves sensitively in color, between the vibration of the body and the breath of the soul.
