LA COULEUR À FLEUR DE PEAU Rue Amiral Ribeil Perpignan

LA COULEUR À FLEUR DE PEAU

Rue Amiral Ribeil Chapelle de la Funerària Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 11:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-01-30

A la Chapelle de la Funerària, l’exposition invite à une immersion sensible dans la couleur, entre vibration du corps et souffle de l’âme.

.

Rue Amiral Ribeil Chapelle de la Funerària Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Chapelle de la Funerària, the exhibition invites visitors to immerse themselves sensitively in color, between the vibration of the body and the breath of the soul.

L’événement LA COULEUR À FLEUR DE PEAU Perpignan a été mis à jour le 2026-01-23 par PERPIGNAN TOURISME