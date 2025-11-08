La couleur des émotions La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

La couleur des émotions La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence samedi 8 novembre 2025.

La couleur des émotions

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 16h.

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 16h.

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 16h.

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 16h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.Familles

Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous.

Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show mixing clown and object theatre to discover emotions, for young and old.

German :

Eine Aufführung, die Clown und Objekttheater miteinander verbindet, um Emotionen zu entdecken, und die sich an kleine und große Zuschauer richtet.

Italiano :

Uno spettacolo che combina clownerie e teatro d’oggetti per esplorare le emozioni, per grandi e piccini.

Espanol :

Un espectáculo que combina el clown y el teatro de objetos para explorar las emociones, para grandes y pequeños.

