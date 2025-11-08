La couleur des émotions La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
La couleur des émotions
Samedi 8 novembre 2025 à partir de 16h.
Samedi 15 novembre 2025 à partir de 16h.
Samedi 22 novembre 2025 à partir de 16h.
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 16h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29
Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.Familles
Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous.
Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A show mixing clown and object theatre to discover emotions, for young and old.
German :
Eine Aufführung, die Clown und Objekttheater miteinander verbindet, um Emotionen zu entdecken, und die sich an kleine und große Zuschauer richtet.
Italiano :
Uno spettacolo che combina clownerie e teatro d’oggetti per esplorare le emozioni, per grandi e piccini.
Espanol :
Un espectáculo que combina el clown y el teatro de objetos para explorar las emociones, para grandes y pequeños.
