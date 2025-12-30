LA COULEUR DES EMOTIONS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LA COULEUR DES EMOTIONS Début : 2026-02-23 à 11:30. Tarif : – euros.

Aujourd’hui, c’est le bazar! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’oeil des petits monstres de couleur. Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29