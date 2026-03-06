La couleur des émotions Le Chaudron de L’Estaque Marseille 16e Arrondissement

La couleur des émotions

Du 04/04 au 25/04/2026 le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Vernissage le vendredi 3 avril à partir de 18h. Le Chaudron de L’Estaque 110 bd Chieusse Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-04-25

2026-04-04

Exposition de peinture dans un lieu typique au coeur du village de L’Estaque.

Exposition de peintures et de dessins ou l’émotion s’exprime par la couleur.

Le lieu, quant à lui, est unique et historique. Un ancien atelier de teinture rénové et loué par l’association Sauvegarde 13. .

Le Chaudron de L’Estaque 110 bd Chieusse Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 30 26 30 christelle.pensarinistb@gmail.com

English :

Painting exhibition in a typical location in the heart of the village of L’Estaque.

