La couleur des émotions

Lundi 23 février 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et à 11h15.

Mardi 24 février 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et à 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Spectacle très jeune publicEnfants

D’après le livre d’Anna Ilenas.



Aujourd’hui, c’est le bazar! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, Elle va devoir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur…



Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.



Interprétation Oumria Mouffok

Mise en scène Aline Johnston

Décors Jean-Michel Caulat .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Very young audience show

