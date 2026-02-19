LA COULEUR DES ÉMOTIONS Montpellier

LA COULEUR DES ÉMOTIONS

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Un spectacle mêlant clown et Kamishibaï, pour découvrir et traverser les émotions à l’attention des enfants et pour tous les grands qui s’émerveillent toujours.

Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous !

Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur…

Durée 35 minutes De 1 à 7 ans

Jeune public, solo clownesque et Kamishibaï .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

English :

A show combining clowning and Kamishibaï, for children and adults who are always amazed by emotions.

