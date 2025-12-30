LA COULEUR DES EMOTIONS THEATRE LA CARRETERIE Avignon

LA COULEUR DES EMOTIONS Début : 2026-01-25 à 10:00. Tarif : – euros.

Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous !!Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’oeil des petits monstres de couleur.

THEATRE LA CARRETERIE 101 RUE DE LA CARRETERIE 84000 Avignon 84