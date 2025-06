La couleur des souvenirs Théâtre du Balcon Avignon 5 juillet 2025 11:30

La couleur des souvenirs 5 juillet – 1 août Théâtre du Balcon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T11:30:00 – 2025-07-05T13:05:00

Fin : 2025-08-01T11:30:00 – 2025-08-01T13:05:00

Comment réussir à se pardonner des actes que nous-mêmes réputons impardonnables ?

Vittorio est un artiste peintre atteint de DMLA, il perd la vue progressivement.

Dans l’incapacité de dévoiler ses œuvres, il s’est toujours caché derrière le trait d’autres peintres. Comme ultime rempart, il se lance dans la falsification d’un chef-d’œuvre. Alarmée par son manque d’autonomie, sa sœur Clara, tente de renouer avec ce frère qu’elle aime tant. Fabio Marra trace un portrait tendre et poignant d’un homme entravé par son passé. Quand les souvenirs refont surface, comment régler ses propres conflits, comment apprendre à voir autrement ?

Théâtre du Balcon 38 Rue Guillaume Puy, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « carrozzonediffusion@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617824177 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490850080 »}]

Carrozzone – Fabio MARA

Hélène Bozzi et Didier Philispart