La couleur en aquarelle Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon

Atelier n°1 / Couleur & relaxation à l’aquarelle

Dates Samedi 25 Janvier ou Dimanche 2 Février 2026.

En aquarelle, les couleurs sont comme une symphonie. La manière dont elles se répondent, se mélangent va créer la vibration qui rendra votre réalisation unique. Dans cet atelier, vous apprendrez à faire chanter vos couleurs avec des exercices simples et très relaxants. Je vous partagerai mes astuces pour réaliser votre carnet de gammes de couleurs subtiles et chatoyantes.

Vous pouvez suivre uniquement cet atelier ou prendre le pack de trois stages pour bénéficier d’une réduction de -20%.

Le matériel (aquarelle Winsor & Newton et Van Gogh, pinceaux Tintoretto & Princeton, papier cellulose Le Rouge Hahnemüle et 100% coton Fabriano & Arches) est entièrement fourni de même que des supports de cours. Des boissons chaudes et froides ainsi que des petites douceurs vous seront offertes pendant l’atelier.

Stage adultes 6 participants maximum

Programme détaillé et inscriptions sur le site.

Au plaisir de vous accueillir pour un moment de création et de partage.

Ce stage est ouvert aux débutants. Il intéressera également des personnes ayant déjà une pratique et souhaitant approfondir le thème de la couleur. Notez que j’aborde la couleur pour l’aquarelle mais que de nombreux concepts seront les mêmes pour les autres techniques de la peinture ou du dessin en couleur. .

Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 95 58 76

