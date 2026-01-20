La couleur en aquarelle Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon

La couleur en aquarelle

Atelier n°2 / Comprendre et utiliser les tons neutres et les couleurs complémentaires à l’aquarelle

Dates Samedi 8 ou Dimanche 9 Février 2026 de 10H à 13H

Dans cet atelier, nous étudierons les notions de valeur et de saturation, nous verrons comment créer des gammes de tons neutres délicats en évitant les couleurs boueuses si fréquentes chez les débutants. Je vous montrerai comment bien utiliser les couleurs complémentaires pour plus de subtilité dans vos peintures. Vous réaliserez un carnet de couleurs qui pourra servir de support à vos futurs projets.

Vous pouvez suivre uniquement cet atelier ou prendre le pack de trois stages pour bénéficier d’une réduction de -20%.

Le matériel (aquarelle Winsor & Newton et Van Gogh, pinceaux Tintoretto & Princeton, papier cellulose Le Rouge Hahnemüle et 100% coton Fabriano & Arches) est entièrement fourni de même que des supports de cours. Des boissons chaudes et froides ainsi que des petites douceurs vous seront offertes pendant l’atelier.

Stage adultes 6 participants maximum

Ce stage est ouvert aux débutants. Il intéressera également des personnes ayant déjà une pratique et souhaitant approfondir le thème de la couleur. Notez que j’aborde la couleur pour l’aquarelle mais que de nombreux concepts seront les mêmes pour les autres techniques de la peinture ou du dessin en couleur. .

