La couleur en aquarelle Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon

La couleur en aquarelle

Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Atelier n°3 / Harmonie & Contraste l’équilibre des couleurs en aquarelle

Dates Samedi 22 ou Dimanche 23 Février 2026 de 10H à 13H

Cet atelier est entièrement consacré aux notions d’harmonie et de contraste. Je vous montrerai comment créer des accords, trouver les bons équilibres, jouer avec les harmonies et les contrastes pour faire chanter vos couleurs. Vous allez comprendre comment choisir une palette, créer des centres d’intérêt dans une composition grâce la couleur et l’équilibre des teintes, des valeurs, de la température et de la saturation. Nous aborderons les rapports fond/forme et la construction des masses en technique progressive et globale. A l’issue du stage, vous saurez mieux comment choisir vos couleurs et créer des aquarelles à la fois subtiles et chatoyantes. Vous réaliserez un petit carnet de couleurs à partir des notions étudiées pendant l’atelier.

Vous pouvez suivre uniquement cet atelier ou prendre le pack de trois stages pour bénéficier d’une réduction de -20%.

→ 2 dates disponibles

→ chèque-cadeaux

Le matériel (aquarelle Winsor & Newton et Van Gogh, pinceaux Tintoretto & Princeton, papier cellulose Le Rouge Hahnemüle et 100% coton Fabriano & Arches) est entièrement fourni de même que des supports de cours. Des boissons chaudes et froides ainsi que des petites douceurs vous seront offertes pendant l’atelier.

Stage adultes 6 participants maximum

Programme détaillé et inscriptions sur le site

Au plaisir de vous accueillir pour un moment de création et de partage.

Ce stage est ouvert aux débutants. Il intéressera également des personnes ayant déjà une pratique et souhaitant approfondir le thème de la couleur. Notez que j’aborde la couleur pour l’aquarelle mais que de nombreux concepts seront les mêmes pour les autres techniques de la peinture ou du dessin en couleur. .

Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 95 58 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La couleur en aquarelle Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor