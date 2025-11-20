La couleur-matière – Exposition de James Guitet Musée d’arts de Nantes Nantes

2025-11-20

9 € / 4 € / Gratuit. Gratuit pour tous : tous les jeudis de 19h à 21h et le 1er dimanche du mois

Avec une présentation d’œuvres de James Guitet provenant exclusivement des collections du Musée d’arts de Nantes, notamment de son cabinet d’arts graphiques, le musée entend faire (re)découvrir l’un des premiers peintres formés à l’École des beaux-arts de Nantes à s’être tourné, dès les années 1950, vers l’abstraction. L’accrochage rétrospectif, allant des années 1950 jusqu’aux années 2000, est complété par plusieurs œuvres de contemporains (Natalia Dumitresco, Martin Barré, Daniel Dezeuze), afin de laisser le visiteur se saisir de possibles rapprochements biographiques, techniques et artistiques. Plus d’informations sur l’exposition sur museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Exposition du 14 novembre 2024 au 4 janvier 2026 :Tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h – Nocturne jusqu’à 21h le jeudiFermeture du musée à 17h les 24 et 31 décembreFermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

