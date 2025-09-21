La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize
Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize, 3e édition. 3 parcours au choix 9, 13 et 15 kms. Départ stade du parc entre 8h et 10h, café d’accueil, ravitaillement sur le parcours et boisson à l’arrivée inclus.
Restauration sur place en option, ouverte à tous (même aux non-inscrits). Gilet fluo vivement conseillé.
7€ par personne (adulte et enfant) dont 1€ reversé à la Ligue contre le cancer en faveur d’Octobre Rose. Inscriptions en ligne sur HelloAsso ou sur place le matin même. .
Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
