La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize

La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize dimanche 21 septembre 2025.

La Coul’Rando’Geoise

Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize, 3e édition. 3 parcours au choix 9, 13 et 15 kms. Départ stade du parc entre 8h et 10h, café d’accueil, ravitaillement sur le parcours et boisson à l’arrivée inclus.

Restauration sur place en option, ouverte à tous (même aux non-inscrits). Gilet fluo vivement conseillé.

7€ par personne (adulte et enfant) dont 1€ reversé à la Ligue contre le cancer en faveur d’Octobre Rose. Inscriptions en ligne sur HelloAsso ou sur place le matin même. .

Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : La Coul’Rando’Geoise

German : La Coul’Rando’Geoise

Italiano :

Espanol : La Coul’Rando’Geoise

L’événement La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2025-08-06 par CC Val de Gâtine