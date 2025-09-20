LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE Canet-en-Roussillon

LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE Canet-en-Roussillon samedi 20 septembre 2025.

LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez dans l’action !

Canet-en-Roussillon accueille la Coupe de France de Longe Côte épreuves spectaculaires, ambiance conviviale et défi pour tous dès 14 ans.

.

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 5 62 24 18 77

English :

Dive into the action!

Canet-en-Roussillon hosts the Coupe de France de Longe Côte: spectacular events, a friendly atmosphere and a challenge for everyone aged 14 and over. ?

German :

Stürzen Sie sich in die Action!

Canet-en-Roussillon ist Gastgeber des Coupe de France de Longe Côte: spektakuläre Wettkämpfe, gesellige Atmosphäre und Herausforderungen für alle ab 14 Jahren. ?

Italiano :

Tuffatevi nell’azione!

Canet-en-Roussillon ospita la Coupe de France de Longe Côte: eventi spettacolari, un’atmosfera amichevole e una sfida per tutti a partire dai 14 anni…?

Espanol :

¡Sumérjase en la acción!

Canet-en-Roussillon acoge la Coupe de France de Longe Côte: pruebas espectaculares, un ambiente agradable y un desafío para todos los mayores de 14 años…?

L’événement LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-11 par MAIRIE CANET