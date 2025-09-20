LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE Canet-en-Roussillon
LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE Canet-en-Roussillon samedi 20 septembre 2025.
LA COUPE DE FRANCE DE LONGE CÔTE
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 14:00:00
2025-09-20
Plongez dans l’action !
Canet-en-Roussillon accueille la Coupe de France de Longe Côte épreuves spectaculaires, ambiance conviviale et défi pour tous dès 14 ans.
Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 5 62 24 18 77
English :
Dive into the action!
Canet-en-Roussillon hosts the Coupe de France de Longe Côte: spectacular events, a friendly atmosphere and a challenge for everyone aged 14 and over. ?
German :
Stürzen Sie sich in die Action!
Canet-en-Roussillon ist Gastgeber des Coupe de France de Longe Côte: spektakuläre Wettkämpfe, gesellige Atmosphäre und Herausforderungen für alle ab 14 Jahren. ?
Italiano :
Tuffatevi nell’azione!
Canet-en-Roussillon ospita la Coupe de France de Longe Côte: eventi spettacolari, un’atmosfera amichevole e una sfida per tutti a partire dai 14 anni…?
Espanol :
¡Sumérjase en la acción!
Canet-en-Roussillon acoge la Coupe de France de Longe Côte: pruebas espectaculares, un ambiente agradable y un desafío para todos los mayores de 14 años…?
