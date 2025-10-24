La Coupe du Monde de ski et snowboard Freeride Junior SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

La Coupe du Monde de ski et snowboard Freeride Junior

SAINT-LARY-SOULAN Espiaube Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-07

2026-02-06

Compétition qui accueille les plus grands talents et futurs champions français du freeride.

Catégories: U14 U16 et U18 en ski et en snow, femmes et hommes.

Infos www.planchaneige.com brown_bears@hotmail.com .

English :

Competition featuring France’s top freeride talents and future champions.

Categories: U14, U16 and U18 ski and snow, women and men.

German :

Ein Wettbewerb, bei dem die größten Talente und zukünftigen französischen Freeride-Champions antreten.

Kategorien: U14 U16 und U18 auf Ski und Snowboard, Frauen und Männer.

Italiano :

Una competizione che accoglie i più grandi talenti francesi e i futuri campioni di freeride.

Categorie: U14, U16 e U18 nello sci e nella neve, donne e uomini.

Espanol :

Una competición que acoge a los mayores talentos franceses y a los futuros campeones de freeride.

Categorías: Sub14, Sub16 y Sub18 en esquí y snow, femenino y masculino.

