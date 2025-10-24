La Coupe du Monde de ski et snowboard Freeride Junior SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
La Coupe du Monde de ski et snowboard Freeride Junior
SAINT-LARY-SOULAN Espiaube Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-07
2026-02-06
Compétition qui accueille les plus grands talents et futurs champions français du freeride.
Catégories: U14 U16 et U18 en ski et en snow, femmes et hommes.
Infos www.planchaneige.com brown_bears@hotmail.com .
SAINT-LARY-SOULAN Espiaube Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Competition featuring France’s top freeride talents and future champions.
Categories: U14, U16 and U18 ski and snow, women and men.
German :
Ein Wettbewerb, bei dem die größten Talente und zukünftigen französischen Freeride-Champions antreten.
Kategorien: U14 U16 und U18 auf Ski und Snowboard, Frauen und Männer.
Italiano :
Una competizione che accoglie i più grandi talenti francesi e i futuri campioni di freeride.
Categorie: U14, U16 e U18 nello sci e nella neve, donne e uomini.
Espanol :
Una competición que acoge a los mayores talentos franceses y a los futuros campeones de freeride.
Categorías: Sub14, Sub16 y Sub18 en esquí y snow, femenino y masculino.
