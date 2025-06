La coupe internationale d’été optimist Polder du Moulin Blanc Brest 12 juillet 2025 07:00

Finistère

La coupe internationale d'été optimist Polder du Moulin Blanc Brest

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12

Près de 400 coureurs français et étrangers âgés de 8 et 15 ans sont attendus à Brest pour la coupe internationale d’été d’Optimist .Un évènement convivial et familial.

Toute la journée-Restauration et débit de boisson sur place. .

