La cour de l’école Joseph Blanchart s’ouvre sur le quartier pendant l’été ! Ecole Joseph-Blanchart Nantes samedi 16 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-16 09:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Vous habitez le quartier ? Venez profiter de cet espace pendant les vacances d’été du mardi 8 juillet au dimanche 24 août 2025 pour faire du vélo, jouer au ballon ou encore profiter des jeux !La Ville de Nantes souhaite développer les espaces de convivialité et de proximité pour les riveraines et les riverains. Ainsi, l’ouverture de trois cours d’école a été testée pendant les vacances de l’année 2024-2025 (Villa Maria, les Marsauderies et Joseph Blanchart).Pour donner votre avis sur l’expérimentation, nous vous invitons à remplir un questionnaire en ligne : https://urls.fr/w_Wdam

Ecole Joseph-Blanchart Nantes 44100