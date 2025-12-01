La Cour de Récré du Père Noël Mail de l’église Argelès-Gazost

La Cour de Récré du Père Noël

Mail de l’église ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Le mercredi 24 décembre, veille de Noël, les enfants ont rendez-vous pour une journée pleine de rires et d’énergie.

De nombreux jeux gonflables les attendent pour s’amuser, sauter et partager un moment magique avant l’arrivée du Père Noël. Une animation gratuite et ouverte à tous, placée sous le signe de la bonne humeur et de la féérie des fêtes.

English :

On Wednesday, December 24, Christmas Eve, children are in for a day full of laughter and energy.

Numerous inflatable games await them to have fun, jump and share a magical moment before Santa arrives. The event is free and open to all, and is all about good cheer and festive cheer.

German :

Am Mittwoch, dem 24. Dezember, dem Tag vor Weihnachten, erwartet die Kinder ein Tag voller Lachen und Energie.

Zahlreiche aufblasbare Spiele warten auf sie, um sich zu amüsieren, zu springen und einen magischen Moment vor der Ankunft des Weihnachtsmanns zu erleben. Diese kostenlose Veranstaltung ist für alle zugänglich und steht unter dem Zeichen der guten Laune und des Festtagszaubers.

Italiano :

Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, i bambini potranno vivere una giornata piena di risate ed energia.

Ci saranno tanti giochi gonfiabili per farli giocare, saltare e condividere un momento magico prima dell’arrivo di Babbo Natale. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con tutto il divertimento e l’emozione delle feste.

Espanol :

El miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, los niños podrán disfrutar de un día lleno de risas y energía.

Habrá un montón de juegos hinchables para que jueguen, salten y compartan un momento mágico antes de que llegue Papá Noel. El evento es gratuito y abierto a todos, y toda la diversión y emoción de la temporada festiva.

