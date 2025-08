La cour des artistes Liverdun

La cour des artistes Liverdun dimanche 10 août 2025.

La cour des artistes

13 place de la cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 14:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

Le parc du château Corbin, se transforme le temps des dimanches d’été en atelier d’artistes. De nombreux artisans d’art et passionnés d’arts créatifs déballent leurs outils pour présenter leur travail sous forme d’expositions et de démonstrations.

Des ateliers sont proposés aux petits comme aux plus grands, ainsi que d’autres animations, selon les dates.

Programme disponible à l’adresse https://tourisme.bassinpompey.fr/Tout public

13 place de la cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

English :

On summer Sundays, the park of Château Corbin is transformed into an artist?s studio. Numerous craftsmen and creative arts enthusiasts unpack their tools to present their work in the form of exhibitions and demonstrations.

Workshops are offered for young and old alike, as well as other events, depending on the dates.

Program available at: https://tourisme.bassinpompey.fr/

German :

Der Park des Schlosses Corbin verwandelt sich an den Sommersonntagen in ein Künstleratelier. Zahlreiche Kunsthandwerker und Liebhaber kreativer Künste packen ihre Werkzeuge aus, um ihre Arbeit in Form von Ausstellungen und Vorführungen zu präsentieren.

Je nach Datum werden Workshops für Kinder und Erwachsene sowie andere Veranstaltungen angeboten.

Das Programm ist unter folgender Adresse abrufbar: https://tourisme.bassinpompey.fr/

Italiano :

Le domeniche d’estate, il parco di Château Corbin si trasforma in un laboratorio per artisti. Una schiera di artigiani e appassionati di arti creative sfoderano i loro strumenti per presentare le loro opere in mostre e dimostrazioni.

Sono previsti laboratori per grandi e piccini e altri eventi, a seconda della data.

Programma disponibile su: https://tourisme.bassinpompey.fr/

Espanol :

Los domingos de verano, los terrenos del Château Corbin se transforman en un taller de artistas. Numerosos artesanos y aficionados a las artes creativas sacan sus herramientas para mostrar su trabajo en exposiciones y demostraciones.

Se organizan talleres para grandes y pequeños, así como otras actividades, según las fechas.

Programa disponible en: https://tourisme.bassinpompey.fr/

