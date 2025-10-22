La Cour des Arts Atelier ARTS PLASTIQUES LANGUE DES SIGNES Tulle

ARTS PLASTIQUES LANGUE DES SIGNES avec Mélanie Crozat et Marie Delnaud Expression corporelle et artistique pour apprendre les premiers signes de la Langue des Signes Française et repartir avec une création originale imaginée par les enfants. À partir de 5 ans Tarifs des ateliers 9 € adhérent 12 € non adhérent Inscription obligatoire – .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

